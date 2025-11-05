米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（ゲッティ＝共同）【スタンフォード（カリフォルニア州）共同】プロ野球ソフトバンクの城島健司チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO）が4日、米カリフォルニア州スタンフォードのスタンフォード大を訪れ、ドラフト会議で1位指名した同大の佐々木麟太郎内野手に指名あいさつを行った。城島CBOは10月の会議で引いた当たりくじを王貞治球団会長と自身のサイン入りで佐々木に手渡した。