アメリカのニューヨークで4日、市長選挙の投票が始まりました。リードする民主党のマムダニ候補は「トランプ大統領には屈しない」と訴えました。4日投開票のニューヨーク市長選には3人が立候補していてアメリカメディアによりますと、「民主社会主義者」を自称する民主党のマムダニ候補が富裕層への増税や市営バスの無料化などを掲げてリードしています。これに対しトランプ大統領はマムダニ氏を「共産党候補だ」と敵視し、当選し