8月に第1子の誕生を報告したタレント滝沢カレン（33）が4日、インスタグラムを更新。出産後初のテレビ出演を報告した。滝沢は「お久しぶりのテレビです。お仕事復活しまして、はじめてのテレビは本日20：00〜の踊る！さんま御殿！！です」と報告。そして「久しぶりのさんまさんに1週間前から一生緊張しておりした。でも私の生まれ場所でもある、さんま御殿さんにまた呼んでいただけてほんとうに嬉しいです。ありがとうございま