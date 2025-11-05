元宝塚歌劇団の女優・咲花莉帆が4日までにインスタグラムを更新。結婚したことを発表した。咲花は「いつもお心を寄せてくださる皆様へ」と書き出し、「文化の日の本日私咲花莉帆はコピーライターの石川北斗さんと入籍いたしましたことをここにご報告申し上げます」と報告。そして「表現という舞台に携わる私たちらしく自由と平和を愛し文化を尊ぶこの日にそれぞれのこれまでの歩みと表現への想いを大切にしながら共に