しょうもない嘘は勘弁です【漫画】本編を読む駅員経験のあるザバック(@theback_blog)さんは、X(旧Twitter)やブログにて駅員を主人公にした漫画などを中心に公開している話題の漫画家。駅員のあるあるをテーマに描いた「しょうもない嘘は勘弁です」の漫画を投稿している。今回は本エピソードを紹介するとともに、著者にICカードで電車に乗って折り返すような行為についても伺った。■めんどくさいから、バレる嘘はやめてほしい…「