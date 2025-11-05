4日、高市首相は就任後初の国会論戦に臨みました。「物価高対策」や「議員定数削減」などについて、どう答えたのでしょうか。■“政治とカネ”の問題ヤジ飛び交う中、答弁4日、ほほ笑みながら議場に入った高市首相。まず質問に立った、立憲民主党の野田代表は…。立憲民主党野田代表「まずはじめに高市総理、大役へのご就任、誠におめでとうございます。ワークライフバランスに留意され、健康管理には十分お気をつけください」