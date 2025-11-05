第8回中国国際輸入博覧会（輸入博）が5日に開幕する。今回は世界の「ハイテク」が一堂に会するほか、初披露と初公開が目白押しとなり、「フレッシュ感」にあふれるイベントとなりそうだ。「高精尖（ハイレベル・精密・先端的）」--未来を垣間見る中国国際輸入博覧局の呉政平（ウー・ジョンピン）副局長は、「世界のリーディングカンパニーが第8回輸入博に一堂に会する。世界工業・電気企業トップ10に入る企業や4大穀物メジャー（AD