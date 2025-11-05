園長の暴言などを理由に教職員らが一斉に退職した札幌市の幼稚園で、賃金未払いなどの法令違反があったことが分かりました。賃金の未払いがあったなどとして、２０２５年７月、労働基準監督署から是正勧告を受けたのは札幌市南区の札幌梅香幼稚園です。関係者によりますと、教職員ら１０人に対して一部の賃金を支払わないなど、複数の労働基準法違反があったということです。（園長）「この度は私の管理不行き届きのためにいろんな