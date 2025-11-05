今年1月、新潟市中央区の集合住宅で知人の20代女性をスマホで盗撮した疑いで33歳の男が逮捕されました。性的姿態撮影等処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、新潟市江南区に住む飲食店従業員の男(33)です。男は1月21日午後3時前、新潟市中央区内の集合住宅で知人の20代女性が同意をすることが困難な状態で性的な姿態をスマートフォンで動画撮影した疑いがもたれています。事件は被害者からの届出とこれまでの捜査過程で発覚。