【サンフランシスコ＝帯津智昭】米大リーグのパドレスは４日、ダルビッシュ有投手（３９）が１０月２９日に右肘内側側副靱帯（じんたい）の修復手術を受けたと発表した。回復には通常、１２〜１５か月が必要となるため、ダルビッシュは４０歳を迎える２０２６年シーズンは全休となる見込みという。手術は米テキサス州アーリントンでキース・マイスター医師によって行われ、屈筋腱の修復も含まれているとしている。ダルビッシ