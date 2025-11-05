サッカー元イングランド代表のキャプテンだったデビッド・ベッカムさんが4日、イギリス王室のチャールズ国王からナイトの爵位を授与されました。ベッカムさん（50）「ウィンザー城で国王陛下からナイトの称号を授与されることが自分の身に起きるとは、決して想像できませんでした」ベッカムさんは4日、妻のビクトリアさんとともに式典に出席し「ナイト」の爵位を授与されました。その際、チャールズ国王はベッカムさんのスーツを絶