ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は下げ渋っており、１５３．６５円付近で推移している。本日の市場はリスク回避の雰囲気も広がる中、円相場は円高が優勢となり、ドル円は１５３円台に下落した。１１月相場に入り、本邦勢も連休から戻る中、利益確定売りが出ている。 ただ、積極的に下値を試す動きまではなく、あくまで調整の範囲で１５５円台を視野に入れた動きはまだ続いている状況。一部からは、高市首相が自民党総裁に選出