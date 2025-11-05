EU＝ヨーロッパ連合の執行機関EU委員会は、ウクライナが目指すEU加盟について、「汚職対策や司法の独立などに懸念事項がある」として、国内での制度改革が必要とする報告書をまとめました。ウクライナは2022年のロシアによる侵攻が始まった直後、EUへの加盟を申請しています。EU委員会は現時点での報告書をまとめ、「容赦ない戦争が続いているにもかかわらず、主要な改革を進めている」と評価する一方、「汚職対策や司法の独立など