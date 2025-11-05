[11.4 欧州CLリーグフェーズ第4節](パルク デ プランス)※29:00開始<出場メンバー>[パリSG]先発GK 30 リュカ・シバリエDF 2 アクラフ・ハキミDF 5 マルキーニョスDF 25 ヌーノ・メンデスDF 51 ウィリアム・パチョMF 8 ファビアン・ルイスMF 17 ビティーニャMF 33 ウォーレン・ザイール・エメリFW 7 フビチャ・クバラツヘリアFW 10 ウスマン・デンベレFW 29 ブラッドリー・バルコラ控えGK 39 マトベー・サフォノフGK 89 レナ