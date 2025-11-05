[11.4 欧州CLリーグフェーズ第4節](アンフィールド)※29:00開始<出場メンバー>[リバプール]先発GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリDF 4 フィルヒル・ファン・ダイクDF 5 イブラヒマ・コナテDF 12 コナー・ブラッドリーDF 26 アンドリュー・ロバートソンMF 7 フロリアン・ビルツMF 8 ドミニク・ショボスライMF 10 アレクシス・マック・アリスターMF 11 モハメド・サラーMF 38 ライアン・フラーフェンベルフFW 22 ウーゴ・エキ