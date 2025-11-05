恵庭市の国道で多重ひき逃げ事件を起こしたとして逮捕されていた男が、逃走中に乗用車を奪う強盗事件を起こした疑いで再逮捕されました。恵庭市の今北知宏容疑者は2025年9月、恵庭市の路上で乗用車に乗っていた男性の腕などを引っ張って路上へ引きずり出し、男性の顔面を殴打するなどの暴行を加えたあと、乗用車を奪った強盗致傷の疑いが持たれています。男性は指を剥離骨折するなどの重傷です。今北容疑者は強盗致傷事件の直前、