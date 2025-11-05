札幌市手稲区できのう、夜80代の女性が軽乗用車にはねられる事故がありました。女性は、腰を骨折した疑いで病院に搬送されました。事故があったのは、札幌市手稲区曙11条2丁目の市道です。きのう午後6時半ごろ、車道にいた83歳の女性が軽乗用車にはねられました。女性は腰を骨折した疑いなどで病院に搬送されましたが、意識はあり、命に別条はないということです。警察は、軽乗用車を運転していた札幌市北区の60歳の男を、過失運転