ドジャースの大谷翔平と真美子夫妻が、マッチングアプリ「Omiai」が4日発表した「結婚における理想とお手本意識調査」で「理想の夫婦」の1位に選ばれた。婚活中の未婚男女1292人を対象にした調査。直近3年以内に結婚した理想の夫婦として281票を集めた。2位は中村倫也、水卜麻美夫妻の229票だった。