三代目JSOULBROTHERSの岩田剛典（36）が4日、東京国際映画祭のコンペティション部門で上映された主演映画「金髪」（監督坂下雄一郎、21日公開）の舞台あいさつに出席した。校則に抗議し、金髪にした生徒と対峙（たいじ）する中学教師役。「この日のために金髪にしてきた。ウソです」とご機嫌も、そのまま英訳され微妙な反応に「恥ずかしい」と顔を伏せた。SNSでの拡散によって大騒動となっていくシニカルなコメディー