ブライアンセンスは初コンビの高杉が1週前追いに騎乗した。相田助手は「先週は全体の動きも良かった。もたれるしぐさも許容範囲です。ジョッキーに癖を把握してもらったのは良かった」と話す。火曜は坂路でサッと流した。今春のマーチSを制した実力馬。「前走後はここ目標に予定通りにきた。動きは一段上がっていますし、良馬場でやれれば楽しみ」と重賞2勝目を視界に入れた。