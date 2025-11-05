ËÜÂ¿ÂçÌ´¤ÈÉÍÀîÏ©¸Ê¤Î2¿Í¤«¤é¤Ê¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥å¥ª¡¦ROIROM¤¬¡¢¥Ó¥¯¥¿¡¼¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤è¤ê11·î19Æü¤Ë¿·¶Ê¡ÖDear DIVA¡×¤Ç¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡¢¿·¥¢¡¼¼Ì¤âËÜÆü¤è¤ê¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖDear DIVA¡×¤Ï¡¢DIVA¡áROIROM¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½é¤á¤Æ¤ß¤ëcHaRm¡ÊROIROM¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë²Î»ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤é¤Ë½¸¤Þ¤ë´üÂÔ¤ÈÃíÌÜ¤Î´ãº¹¤·¤ò¡¢¤ß¤»¤«¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤°¦¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤ò¹ª¤ß¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¥Ô