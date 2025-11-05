志田未来が主演を務めるドラマ『未来のムスコ』が、TBS系にて2026年1月より毎週火曜22時に放送されることが決まった。【写真】志田未来が演じる主人公、原作ではピンク髪！原作は、阿相クミコ・黒麦はぢめによる漫画『未来のムスコ〜恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！』（集英社「ヤンジャン＋」連載）。志田演じる、夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性のもとに、“未来のムスコ”だと名乗る男の子が現れたことから始ま