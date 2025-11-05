大相撲の元大関で十両・朝乃山（３１）＝高砂＝が４日、福岡市内の部屋宿舎で、出稽古に来た横綱・豊昇龍（２６）＝立浪＝と１０番相撲を取り、上位返り咲きへの思いを強くした。昨年名古屋場所で負った左膝の大けがから再起を目指す元大関は、九州場所（９日初日・福岡国際センター）で先場所に続く２ケタ白星を挙げ、来年１月の初場所での再入幕を目指す。独特の緊張感が心地よかった。朝乃山は、横綱・豊昇龍と１０番連続で