巨人の田村朋輝投手は４日、ジャイアンツタウンスタジアムで行われた秋季キャンプに参加。キャッチボールなどで体を動かした。田村はオーストラリアで行われるウィンターリーグに参加するため、５日に出発する。日本では最後の練習となり「ストレートで空振り、ファウルが取れたり、真っすぐで押していけるようにしたいです」と意気込んだ。過去には台湾でのウィンターリーグも経験した右腕は「（台湾でも）言語も食事もなんと