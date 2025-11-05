元イングランド代表主将のデビッド・ベッカム氏（５０）が４日、ロンドン近郊のウィンザー城で英国のチャールズ国王から「ナイト」の爵位を授与された。日本時間５日までにベッカム氏は自身のインスタグラムを更新。授与式の写真を添え「本日、東ロンドン生まれの私が国王陛下よりナイトの称号を授かるという、この上なく特別な日を言葉で表すことすらできません。この栄誉に深く感謝し、心から謙虚な気持ちです」と報告した。