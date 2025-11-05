F1ドライバーのシャルル・ルクレール（28歳）が、かねてから交際していたインフルエンサーのアレクサンドラ・サン・ムルー（23歳）と婚約した。フェラーリのドライバーであるルクレールは、愛犬のレオに「パパが君と結婚したがってる」と書かれた骨型のタグをつけてプロポーズしたようだ。インスタグラムにはそのタグのクローズアップ写真や「ママがイエスと言った」と書かれた骨型のビスケット、床にハート型に並べられたバラとキ