ラムジェットはコリアC3着後、検疫と放牧を挟んで2カ月ぶりの実戦。全休明けの火曜朝は軽めの運動で体をほぐした。高木助手は「先週Eコース（ダート）で負荷をかけて、ここまで順調に調整を進められています」と好況を伝える。今春は中東遠征でサウジC6着、ドバイワールドC9着。「中東でも現地の方々にグッドルッキングホースと言われた。背が伸びているし（体に）幅が出ればもっと良くなりそう」と成長ぶりに目を細めた。