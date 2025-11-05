転厩2戦目のサスツルギが前走新潟記念（16着）から上昇を狙う。「日曜（2日）もいい追い切りができて、右にササるような面も少しずつ改善しています」と千葉師。火曜はWコースで流した。兄にタワーオブロンドンがいる血統馬。「これだけの馬を預からせてもらっているのはありがたいこと。今回は乗り慣れている北村宏司騎手ですし、フィードバックしながら上げていければ。距離延長もハンデ54キロもいいと思います」と意気込