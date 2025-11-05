◇第50回社会人野球日本選手権1回戦トヨタ自動車10-0四国銀行（2025年11月4日京セラドーム）ヤクルトからドラフト4位指名されたトヨタ自動車・増居翔太が貫禄の投球を見せた。「（指名されたことを）考えることはないですが、このチームでできる最後の大会。悔いなく終われるようにしたい」。直球は140キロ台中盤にとどまったが、チェンジアップとスライダーがさえ7回を3安打無失点。3回から4イニング連続で3者凡退に封