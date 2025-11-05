「ロッテ秋季キャンプ」（４日、都城）サブロー監督（４９）が、ポランコ、ソトの両外国人選手を特別扱いしないことを明かした。ともに複数年契約のため来季もロッテでプレーするが、「今年は結果を出した選手を使う。競争してくださいって感じですね」と話した。今季はともにシーズン当初から不振だった。ソトは１０２試合に出場し打率・２３０、１３本塁打、４４打点。右肩の亜脱臼の手術のためシーズン中に米国に戻ったポ