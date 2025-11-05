来季もこの歓喜の表情が見られるのか(C)Getty Images米『CBS SPORTS』は現地時間11月2日、早くも来年のワールドシリーズの優勝オッズを紹介した。米スポーツベッティング大手の『DraftKings』によるオッズで、1番人気は2連覇したばかりのドジャースで4.7倍。2番人気は今季は地区シリーズでブルージェイズの前に1勝3敗で敗退したヤンキースで8.5倍だった。【写真】ワトソンさんが投稿した顔を寄せ合う大谷翔平夫妻の写真を見る「