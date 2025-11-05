トワニは前走サフラン賞で5着に終わった。蛯名正師は「中山は前の馬が止まらない馬場である程度出して行く競馬。直線で伸びる格好をして最後は甘くなったが、仕方ない面もある」と振り返った。この日は坂路で体を動かした。当舞台は6月に新馬戦（5着）で経験している。「フットワークが大きく動かせるのが長所。広い東京で脚をタメて、切れを生かすような競馬が合うと思う」とコース替わりに期待を寄せた。