フクチャンショウは前走中山未勝利を4番手から伸びて快勝、着実に力をつけている。加藤征師は「前走後は短期放牧。ちょっとずつ体が大きくなって、440キロ（前走432キロ）ぐらいある」と目を細める。火曜朝は坂路で調整。6月新馬戦（5着）以来の東京芝1400メートルには「あの週は芝の内側が悪かった。今なら体力がついてきたし、1400メートルも大丈夫。跳びが大きいのでいい馬場でやりたい」と良馬場を願った。