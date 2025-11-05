ルートサーティーンは全休明けの火曜朝、坂路をキャンターで駆け上がった。黒川助手は「1回使って状態は良くなった。距離短縮が心配だが、競馬センスがいいのでカバーできる能力はある」と初の千四にも前向きに語った。初勝利を飾った前走の未勝利戦は2番手から上がり最速3F33秒9と末脚を発揮し後続を寄せ付けなかった。引き続き岩田康とコンビを組むのも好材料。「器用なので右回りも、左回りもこなせる。長距離輸送も新馬で