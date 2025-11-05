4日夕方、兵庫県加古川市の国道で車14台が絡む事故があり、車に閉じ込められた男性1人が死亡しました。また、幼い子どもを含む18人がケガをしました。■損傷した複数の車…通報は事故の関係者から4日午後4時半ごろ、車14台が絡む多重事故が発生しました。4日夜、加古川市の道路上には、多くの緊急車両が集まっていました。その中心に見えたのは、損傷した複数の車。一体、どれほどの衝撃が車をおそったのでしょうか。4日午後7時半