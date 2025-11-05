横浜市中区役所（資料写真）横浜市中区は、２０２７年の区制１００周年に合わせたキャッチフレーズを募集している。まちの未来を担う１８歳以下の区民らが対象で、区は「１００周年というまたとない機会。ぜひ応募して」と呼びかけている。同区は鶴見、神奈川、磯子、保土ケ谷の各区とともに、市内最初の区として１９２７年に設置された。その歴史を広く伝え、地域の魅力や価値について考える機会にしてもらうのが狙い。フレ