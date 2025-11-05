この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、サメ美𓆉(@asagamatakuru__)さんの投稿です。ある朝、10歳の長女がしょぼしょぼの目をして起きてきたそう。ご飯を食べて出発した娘さんがサメ美さんに気付かれないようにこっそりと置いて行ったのはうれしすぎるサプライズでした。ほっこりせずにはいられない、素敵なエピソードは親子のいい関係が垣間見えるようです。 子どもからの手紙に