ピープル誌の2025年版「最もセクシーな男性」が発表された。今年の最もセクシーな男性」に選ばれたのは、俳優のジョナサン・ベイリー（37歳）。映画「ウィキッド ふたりの魔女」やドラマ「ブリジャートン家」などで知られるジョナサンは、母国であるイギリスの海辺で撮影された写真で表紙に登場し、受賞の喜びとその舞台裏を語った。同誌のインタビューでジョナサンは「とても光栄だ。もちろん、すごく嬉しい。でも完全にばかげて