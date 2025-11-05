“伝説的ロックバンド”グレイトフル・デッドの元メンバーであるドナ・ジーン・ゴドショー＝マッケイが、11月2日、がんとの長い闘病の末に、ナッシュビルのホスピスで亡くなった。78歳だった。代理人は「ドナは優しく温かな魂を持つ人でした。彼女を知るすべての人が深い喪失感を共有しています」と声明を発表。グレイトフル・デッドの作詞家ロバート・ハンターの言葉「四つの風が彼女を安全に家へ運びますように」が引用された。