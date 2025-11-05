巨人の赤星優志投手（２６）が４日、今月２３日から沖縄で行われるジャパンウィンターリーグに派遣されることが発表された。この日、Ｇ球場などで練習を行った右腕は「中盤からチームの戦力にもなれずにシーズンが終わった。実戦でしっかり投げる姿を自分にも周囲にも見せて、来年につなげられるような試合にしたい」と語った。今季は２２登板で６勝９敗、防御率２・６８。９月途中に右肩痛によって離脱し、そのままシーズンを