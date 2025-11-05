女優・のんがキュートなオフショットを公開した。のんは５日までに更新したインスタグラムに「もう１１月だーカレンダーオフショットです＃ｎｏｎ＿ｍｏｍｅｎｔ」とコメント。ベッドに座り、ボーダーのシャツを着た姿でポーズをとるラフな姿を披露した。この投稿にファンからは「なんでそんな可愛いの」「今から楽しみなのん」「顔がいい。声がいい。仕草がいい。」「今月のカレンダー、表情がすごく良くってドキドキす