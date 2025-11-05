この漫画記事は、つきママ(@tsukimama34)さんのフォロワー・サチさんの体験談を元にしています。次女・ヒカリちゃんは生後11か月のとき、突発性発疹から熱性けいれんを引き起こしてしまいます。そして、左半身のマヒと軽度の言語障害の後遺症が残ります。『突発性発疹から急性脳症になりました』をダイジェスト版でごらんください。※この漫画には病気の治療にまつわる描写が含まれますが、あくまで1人の体験談です。ご自身