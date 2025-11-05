阪神・早川は藤川監督から直接指導を受けた。一組目でブルペンに入ると、高めにストレートを投じる際の投球フォームにメス。左足を上げ、テイクバックへ移行する際に左肩が内側に入りすぎないように指示された。昨秋の育成ドラフト3位で入団。1年目の今季は7月に支配下選手に昇格すると先発で2勝をマークした。来季にさらなる飛躍を期す25歳右腕は「“その辺を狙うなら、こうした方がいいんじゃないか”という話。新しい意識