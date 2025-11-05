阪神ファーム本拠地の尼崎・SGLスタジアムでも秋季練習がスタートした。高橋や伊藤将、前川らが参加。フリー打撃やシートノックなど午前と午後の2部練習で秋季安芸キャンプ組に負けない強化メニューだった。指揮を執った藤本総合コーチは「各選手の足りなかった課題は明確にあると思う。目の色を変えて、（来年）春に向けてレベルアップしてほしい」と2拠点強化プランでチームの底上げを図っていく。