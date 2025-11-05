◇関東地区大学野球選手権準決勝創価大3-4神奈川大（2025年11月4日横浜）阪神からドラフト1位指名を受けた創価大・立石正広内野手（22）が4日、関東地区大学野球選手権準決勝で神奈川大に敗れ、明治神宮大会出場を逃した。大学ラストゲームを終え、プロに羽ばたく大砲は、一緒に戦った仲間へ感謝の思いを語った。――最後はこみ上げるものがあった。「1年間主将を、分からないままですけど続けて。自分なりにはチー