阪神・西純は打撃練習中に藤川監督から声をかけられた。「“野手、きついか？”って。（投手に比べて）3倍きついっすと（笑い）。“俺も見ていたらわかるわ”って言われました」。朝は外野の特守から始まり、走攻守でハードな時間を過ごした。野手転向後初のキャンプは第1クールが終了。来季は高卒7年目となる24歳は「アピールをしないといけない立場だけど、まずはしっかりやることが大事。アピールは二の次」と足元を見つめ