SnowManの岩本照（32）、渡辺翔太（33）、ラウール（22）が4日、東京・六本木ヒルズで行われた「けやき坂イルミネーション点灯式」に出席した。3人の「メリークリスマス！」とのかけ声とともに約400メートルのけやき坂通りが青と白のLED約93万灯に照らされた。3人は歓声を上げ、メンバーカラーが青の渡辺は「うおー！渡辺ブルーだ！」と大興奮だった。グループは初のポップアップイベントをアジア各地で開催中。ラウールは「