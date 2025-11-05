楽天からドラフト７位指名を受けた阪上翔也外野手（２２）＝近大＝が４日、大阪府東大阪市内の同大学で愛敬スカウト部長、担当の足立スカウトから指名あいさつを受けた。超人と呼ばれる先輩らの“血”を受け継ぐ。元阪神の糸井嘉男氏、今季本塁打、打点のリーグ２冠に輝いた阪神・佐藤輝と、同じ左の強打者が近大ＯＢに名を連ねる。阪上は「走攻守全てで爆発的なプレーがしたい。ゴールデングラブ賞、トリプルスリー、２０００