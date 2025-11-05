◇関東地区大学野球選手権準決勝創価大3-4神奈川大（2025年11月4日横浜）阪神からドラフト1位指名を受けた創価大・立石正広内野手（22）が4日、関東地区大学野球選手権で準決勝の神奈川大戦（横浜）に「3番・二塁」で先発出場するも無安打に終わった。チームは1点優勢の9回2死二塁から被弾。痛恨のサヨナラ負けで明治神宮大会出場を逃した。悔しさを押し殺した未完の大器はプロの世界で日本一の夢をかなえる決意を示した