オリックス・若月が侍ジャパン捕手陣との“異文化交流”を心待ちにした。１５、１６日に行われる「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本−韓国」に向けて６日に宮崎で代表合宿が開始。若月を除く捕手は阪神・坂本、巨人・岸田、ヤクルト・中村悠で「（自身以外は）セ・リーグが３人。違った考え方も持ってると思いますし、楽しみ」と配球などを聞いて参考にするつもりだ。